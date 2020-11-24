В возрасте 96 лет скончалась автор популярного в Советском Союзе учебника по английскому языку, профессор Литературного института имени. А. М. Горького Наталья Бонк.

Об этом во вторник, 24 ноября, информирует пресс-служба вуза.

"На 97-ом году жизни от нас ушла человек - легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк", - говорится в сообщении.



Бонк работала в Литинституте с 1993 года, была руководителем курсов английского языка, на которых преподавание велось по ее учебникам. До 1993 года работала в Академии внешней торговли РФ. Там, вместе с коллегами написала по госзаказу учебник, "который помог миллионам советских, а затем российских людей выучить английский".



"В СССР все искали "учебник Бонка" (народ думал, что его автором был мужчина). В газетах помещали объявления, в которых предлагали обменять его даже на любимый серебряный подстаканник", - заявили в вузе.





В конце 90-х годов вместе с дочерью, Ириной Бонк, педагог написала другой, снова ставший популярным учебник "Английский шаг за шагом", который в Литинституте "является настольной книгой для многих студентов".

Напомним, недавно, в ночь на 20 ноября в Донецке ушел из жизни знаменитый советский педагог, автор уникальных методик обучения Виктор Федорович Шаталов. Он скончался на 94 году жизни.

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