Работники Чернобыльского заповедника рассказали о необычных хищных птицах, поселившихся на территории Припяти и в других районах Зоны отчуждения - обыкновенных пустельгах.

Соответствующий пост появился на странице заповедника в Facebook.

"Обыкновенная пустельга - распространенный гнездовой птица открытых биотопов Чернобыльского заповедника.

Именно здесь замечена его наибольшая гнездовая популяция на украинском Полесье. Эта хищная птица гнездится только в различных сооружениях - мостах, фермах, многоэтажных домах. Ученые заповедника не выявили гнездования пустельги в гнездах серых ворон, сорок или воронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только в Припяти постоянно живут 6-8 пар этого вида сокола, а всего на территории заповедника гнездятся около 70 пар. Питаются они мелкими грызунами, ящерицами, иногда охотятся на мелких птиц и крупных насекомых.

"В октябре последние птицы покидают Заповедник и отправляются в южные регионы, где и зимуют. Возвращаются в зону отчуждения во второй половине марта", -отметили работники заповедника.

Напомним, ранее сотрудники Чернобыльского заповедника показали медянку, которая не ушла в спячку, несмотря на глубокую осень.

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