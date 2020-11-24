Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото тающего снега на фоне еще осенней погоды и сообщили, что будут ждать грядущие снегопады и метели.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Внезапно пришел, внезапно ушел. Первый снег - он такой. Припорошило деревья, листья, траву и несобранные грибы, поманил холодной красотой, напомнил о близкой зиме, и тихо растаял от легкого дуновения неморозного ветра. Но он снова вернется. Возможно, даже с метелями. Ждем...", - указано в сообщении.

Напомним, Чернобыль накрыло первым снегом. Для сотрудников Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника это не стало неожиданностью, поскольку с начала недели, по данным местной метеостанции наблюдался переход среднесуточных температур в зону ниже ноля.

Как сообщала "Страна", накануне погода Харькова, как и предсказывали в прогнозе, была снежной и жители города поспешили поделиться фотографиями снежной сказки.