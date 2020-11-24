Президент США Дональд Трамп принял участие в традиционной церемонии "помилования" индеек накануне Дня благодарения, который наступает 26 ноября. Глава государства пожелал "долгих лет жизни" индейкам по кличкам "Корн" (Кукуруза) и "Коб" (Початок).

Церемонию транслировал телеканал NBC News во вторник, 24 ноября.

"Корн, я дарую тебе полное помилование", - обратился к одной из индеек Трамп.

Несмотря на то, что американский лидер заявил о "помиловании" лишь одной индейки, традиционно в живых остается и вторая птица.

Корн и Коб были привезены в Вашингтон специально для этой церемонии из города Уолкот, расположенного в штате Айова. До мероприятия индейки жили в отеле Willard Intercontinental Hotel. В прошлом году в церемонии участвовали индейки по имени "Брэд" (Хлеб) и "Баттер" (Масло)

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну. Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября - в этом году праздник приходится на 26 ноября.

Видео: YouTube/ NBC News

Напомним, сегодня Трамп провел неожиданно краткий брифинг, в ходе которого заявил о новом рекорде на фондовой бирже. От вопросов журналистов о проигрыше на выборах президента США глава государства ушел.

Трамп на данный момент поражение не признал, хотя и сообщил, что распорядился начать процесс передачи власти.