Во вторник, 24 ноября, в Киеве на Столичном шоссе водитель грузовика, пытаясь объехать пробку, попал в дорожно-транспортное происшествие.



Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.



"Только что на Столичном шоссе водитель-виртуоз на грузовике "Киевавтодора" пытался объехать пробку, случайно налетел на комплекс ГВК и застрял", - говорится в социальной сети.





Ранее "Страна" сообщала, что сегодня внедорожник угодил в ДТП со "Смартом" на Лыбидской площади Киева. К счастью, водители не получили телесных повреждений. Патрульные составили протокол на водителя КИА по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.



Также напомним, что в Киеве патрульные попали в ДТП, когда ехали на место другой аварии. По словам патрульных, они ехали с красно-синими маячками и сиреной. Все автомобилисты предоставили им преимущество в движении, кроме водителя Audi.





