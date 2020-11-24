Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, когда и при каких условиях в стране смогут ослабить карантин, на какой стадии заболеваемости коронавирусом находится республика, а также об обязательной вакцинации.

Об этом сообщает LeFigaro.

Так, по словам президента, жесткие карантинные ограничения смогут отменить уже с 15 декабря, если заболеваемость коронавирусом снизится хотя бы до 5 тысяч заражений в сутки. Если же эти показатели продержатся до 20 января, то в тот же день откроют спортзалы и рестораны.

"С другой стороны, нужно будет ограничить ненужные поездки. Это будет не такой праздник, как любой другой. Кинотеатры, театры и музеи могут открыться вновь", - сказал Макрон.

При этом прохождение вакцинации не будет обязательным, но календарь прививок для наиболее уязвимых категорий населений уже готов.

"Органы здравоохранения определят практические меры по размещению вакцины в больницах и домах престарелых. Самым старым и наиболее уязвимым людям будут делать прививки в конце декабря - начале января. Будут представлены шаги, которые позволят сделать вакцинацию как можно большему количеству людей. Научный комитет будет отвечать за мониторинг этих прививок. Вакцинация должна проводиться четко и прозрачно, путем обмена на каждом этапе всей информацией, которую мы знаем, а также той, которую мы не знаем. Но я не буду делать вакцинацию обязательной", - добавил он.

Кроме того, Макрон образовал сограждан хорошей новостью - пик второй волны коронавируса страна уже преодолела, поэтому заболеваемость быстро падает.

"Количество положительных случаев за сутки резко упало. Это было более 60 тысяч, а на прошлой неделе в среднем 20 тысяч случаев в день. Достигнув 33 500 госпитализированных пациентов к 16 ноября, мы начали медленный спад. Количество человек в реанимации снизилось с 4 900 до 4 300. Пик второй волны пройден. Ваши усилия окупились, проявленный вами гражданский дух оказался эффективным", - резюмировал Макрон.

Напомним, французское правительство в ближайшие недели будет ослаблять жесткий карантин, делая это в три этапа.

Как сообщала "Страна", во Франции забили тревогу, относительно опасности заражения коронавирусом не только от норок, но и от их близких "родственников" - хорьков. В связи с этим было сделано предупреждение для владельцев этих животных.