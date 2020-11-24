Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, которое до этого анонсировал Белый дом. В ходе своего выступления глава государства рассказал о новом рекорде на бирже Dow Jones, после чего завершил пресс-конференцию, не ответив на вопросы журналистов о выборах.

Выступление Трампа во вторник, 24 ноября, транслировал телеканал Fox News.

"Я просто хочу всех поздравить. Фондовый рынок Dow Jones только достиг 30 000 (индекс ценных бумаг), что является самым высоким показателем в истории. Мы никогда не превышали 30 000, и это несмотря на ситуацию с пандемией. Фондовый рынок только пробил 30 000 - это число никогда не достигалось. Это священное число - 30 000, и никто не думал, что они когда-нибудь увидят его. Я просто хочу поздравить всех людей в администрации, которые так много работали, и, самое главное, я хочу поздравить народ нашей страны, потому что таких людей, как вы, больше нигде нет. Всем большое спасибо", - сказал Трамп.

Президент США также заявил, что "очень доволен тем, что происходит с вакциной" от коронавируса.

Трамп выступал менее минуты и покинул комнату для пресс-брифингов в Белом доме, не ответив на вопросы журналистов о выборах.

Ранее сегодня сразу три ключевых штата, Пенсильвания, Мичиган и Невада, утвердили результаты выборов президента США, согласно которым в этих регионах победу одержал демократ Джо Байден.

Трамп на данный момент поражение не признал, хотя и сообщил, что распорядился начать процесс передачи власти.