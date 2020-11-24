Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не может стать добровольцем для испытания отечественной вакцины от коронавируса.



Об этом сообщает информационное агентство ТАСС во вторник, 24 ноября.



"У нас же не началась еще широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании", - отметил Песков.



Он сделал акцент на том, что "президент не может же несертифицированную вакцину использовать".

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что в случае главы государства действуют особые меры предосторожности. Он также заверил, что Кремль не станет утаивать информацию о решении президента Владимира Путина привиться от коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что разработчик российской вакцины против Covid-19 Спутник V заявил, что ее эффективность превышает 95%. Сейчас препарат проходит двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое испытание. В нем принимают участие 40 000 добровольцев.



Также напомним, что в России объявили стоимость вакцины "Спутник V" за рубежом. Одна ее доза за рубежом будет стоить меньше 10 долларов.