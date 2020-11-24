В Минздраве рассказали, где можно пройти тест на различные типа гепатита, а также как лечат заболевание в Украине.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В прошлом году более чем у 32 тысяч украинцев были обнаружены маркеры вируса гепатита C и у более чем 20 тысяч - маркеры гепатита B. Раннее выявление вирусов очень важно, ведь тогда он быстрее попадает под медицинское наблюдение и начинается лечение. Сейчас в Украине 29 815 курсов для бесплатного лечения от вирусного гепатита С. Чтобы получить лечение эффективными, рекомендованными ВОЗ препаратами, необходимо обратиться с заявлением на имя руководителя областного департамента здравоохранения или управления здравоохранения или главного врача соответствующего медучреждения, где оказывают услуги по диагностике и лечению вирусного гепатита", - указано в сообщении.

Несмотря на опасность вируса, у большинства больных поражение печени развивается достаточно медленно (иногда - через 20-30 лет). Но даже если вирус сейчас не приводит к заметным проблемам, лечение показано абсолютно всем больным. Многочисленные исследования доказывают, что гепатит С излечим. Пациенты, имеющие вирусный гепатит С, независимо от стадии поражения печени могут быть полностью излечены.

Также врачи напомнили, что сейчас продолжается Европейская неделя тестирования - международная акция, которая проходит уже восьмой год подряд. Мероприятие проходит дважды в год (в мае и ноябре). С 20 по 27 ноября в 17 регионах Украины можно бесплатно провериться на ВИЧ и вирусный гепатит.

Так, тест всегда можно пройти:

у семейного врача;

в ближайшем Центре СПИДа или кабинете доверия;

в неправительственных организациях;

в лабораториях, находящихся на карте ЦОЗ.

Гепатит C - это заболевание печени вирусного происхождения. Основной путь передачи заболевания - кровь и биологические жидкости. Небрежная обработка инструментов в салоне красоты или тату-салоне может стать причиной инфицирования. Болезнь может довольно долго проходить без симптомов и незаметно развиваться в организме. Но если вовремя диагностировать инфекцию и начать лечение, можно предупредить тяжелые осложнения, в частности цирроз и гепатоцеллюлярную карциному.

Около миллиона украинцев не знают, что имеют в своем организме вирус гепатита С. Еще 60 тысяч - не знают о своем ВИЧ-статусе. В настоящее время существует качественное и эффективное лечение, которое является полностью бесплатным. Уже второй год подряд государство закупает лекарства от гепатита С.

Напомним, в 2020 году зафиксировали рост заболеваемости таких опасных болезней как кампилобактериальний энтерит, туляримия, энцефалит и прочие.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения озвучило оставшуюся часть вакцин для проведения профилактических прививок против инфекционных болезней, которые имеются в Украине.