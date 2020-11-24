Седьмой флот США объяснил вхождение своего эсминца "Джон Маккейн" в российские воды под Владивостоком. По мнению американских военных, они не нарушили границы России, а лишь проводили операцию "по обеспечению свободы судоходства".

Об этом говорится в заявлении флота, обнародованном во вторник, 24 ноября.

"Проведением этой операции (...) США продемонстрировали, что эти воды не территориальное море России и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого - это "историческая бухта", согласно международным законам", - заявило командование Седьмого флота, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.



Как отмечается в заявлении, систему, по которой залив Петра Великого входит в российские территориальные воды, власти СССР объявили в 1984 году.

"Эта операция по обеспечению свободы навигации (FONOP) позволила поставить под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии. Она поддержала права, свободы и возможность законно использовать морское пространство в соответствии с положениями международного права", - добавили в Седьмом флоте.

Напомним, эсминец США вошел в российские воды в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра около 05:17 по киевскому времени. За американским эсминцем следил большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов".

Когда границы были нарушены, он по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя. После полученного предостережения и смены курса российским судном на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.

Ранее мы публиковали видео этого инцидента.