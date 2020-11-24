Нарушение российской границы под Владивостоком американским эсминцем "Джон Маккейн" попало на видео.

Соответствующий ролик во вторник, 24 ноября, опубликовало информационное агентство "РИА Новости".

Напомним, по данным Минобороны России, эсминец США вошел в российские воды в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра около 05:17 по киевскому времени. За американским эсминцем следил большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов".

Когда границы были нарушены, он по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя. После полученного предостережения и смены курса российским судном на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.

Ранее мы писали о том, как в конце октября американский эсминец Ross вошел в Баренцево море.