Во вторник, 24 ноября, вблизи Лютежа, что в Вышгородском районе Киевской области, разбился автомобиль Lamborghini.



Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в соцсети.

"Сегодня, около 09:00 утра, в Лютеже на разбился эксклюзивный автомобиль Lamborghini. Водитель не справился с управлением и влетел в дерево", - говорится в посте.



По предварительным данным, спорткар мчал на огромной скорости. Отмечается, что авто участвовало в рекламных съемках.



В результате аварии переднюю часть автомобиля буквально оторвало, однако водитель при этом серьезно не пострадал.









Ранее "Страна" сообщала, что внедорожник угодил в ДТП со "Смартом" на Лыбидской площади Киева. К счастью, водители не получили телесных повреждений.



Также напомним, что сегодня в Киеве патрульные попали в ДТП, когда ехали на место другой аварии. Отмечается, что авария произошла, когда патрульные ехали на вызов о ДТП с пострадавшими на перекрестке Богдана Хмельницкого и Терещенковской.