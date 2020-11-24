Верховный суд Невады утвердил результаты выборов в штате, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден.

Об этом во вторник, 24 ноября, информирует агентства Associated Press.

Так, согласно решению суда, Байден получает всех 6 выборщиков от штата Невада. За последние сутки победу Байдена подтвердили также в Пенсильвании (20) и Мичигане (16).

В результате единогласного решения семи непартийных судей шесть голосов выборщиков Невады официально уйдут Байдену.

Ожидается, что все шесть выборщиков от Демократической партии встретятся 14 декабря в столице штата Карсон-сити.

В Неваде Байден заручился поддержкой 50,06% голосов избирателей, а президент США Дональд Трамп получил голоса 47, 67% жителей штата. Так, Байден обогнал Трампа на 33 тыс. 596 голосов избирателей.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. Уже 7 ноября американские СМИ и сам Байден объявили о победе. В свою очередь действующий глава государства Дональд Трамп и его предвыборный штаб пообещали обратиться в суды штатов с требованием пересчитать голоса, не учитывая бюллетени, присланные по почте.

Сегодня Трамп заявил, что скоро его штаб подаст крупный судебный иск, в котором якобы будут раскрыты подробности фальсификаций на недавних выборах.