Во вторник, 24 ноября, в Черниговской области, где задержали главу РГА на взятке, грузовой автомобиль с 800 нелегально вырубленными новогодними деревьями был задержан на участке отдела пограничной службы "Горный" Черниговского отряда.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Так, пограничным нарядом в нескольких километрах от границы был остановлен автомобиль "Рено" для проверки законности пребывания в пределах контролируемого пограничного района.

"За рулем грузовика украинской регистрации был житель приграничья. За лобовым стеклом кабины транспортного средства красовались сине-желтые флажки, а на двери виднелись полосы российского триколора. Водитель грузовика сообщил правоохранителям, что перевозит лесопродукцию, но никаких разрешительных документов для проверки предоставить не смог. При осмотре транспортного средства оказалось, что закрытый прицеп заполнен соснами. Всего там находилось 800 молодых хвойных деревьев без необходимых маркировок", - отмечают в Госпогранслужбе.

В данный момент сосны изъяты представителям Национальной полиции и решается вопрос о начале уголовного производства по ст.246 "Незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" Уголовного кодекса Украины.

"Стоит заметить, что нелегальные махинации с новогодними деревьями этого года зафиксированы довольно рано - за неделю до начала календарной зимы", - подытожили в пограничной службе.



Ранее "Страна" сообщала, что НБУ выпускает 10-гривневую монету в честь Госпогранслужбы. На реверсе помещены надпись "Государственная пограничная служба", очертания карты Украины, символический пограничный столб и "композиции, символизирующие деятельность Госпогранслужбы в воздухе, на суше и на море".



Также напомним, что на Рождество могут как и смягчить карантин, так и ввести полный локдаун. Однако в ВОЗ полагают, что и локдаун не является решением проблемы, так как он может иметь негативные последствия.