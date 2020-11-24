Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у девушки убитого в 2015 году российского политика Бориса Немцова, украинки Анны Дурицкой.

По ее словам, накануне своей смерти Немцов говорил о якобы организованной за ним слежке и пребывал в беспокойном состоянии.

Интервью опубликовано на YouTube-канале журналиста во вторник, 24 ноября.

Так, Дурицкая рассказала о последнем вечере жизни Бориса Немцова.

"Я прилетела в тот день утром в Москву. Борис встретил меня в аэропорту вместе с водителем и отвез домой. А сам поехал по делам. Мы разговаривали по телефону и решали, куда пойдем ужинать в этот вечер. Выбирали между несколькими вариантами, но остановили свой выбор все-таки на "Боско кафе". Хотя он и шутил, что это очень рисково: ужинать перед маршем прямо напротив Кремля. Я выходила в магазин за продуктами на выходные. Я записалась в spa. И когда Борис вернулся, он был очень тревожный в тот вечер. Он выглядывал в окно и говорил, что за ним следят. Но я не придавала этому значения. Потому что он и раньше проводил митинги. И я даже ходила с ним на них вместе", - сказала девушка.

Она сообщила, что Немцов в тот день ездил на эфир "Эха Москвы", вечером они ужинали в кафе, после чего она предложила оппозиционеру поехать домой на машине с водителем, который ждал их.

"Но Борис беспокоился за фигуру. И он часто любил после плотных поздних ужинов пройтись пешком. А я редко с ним спорила. И мы пошли пешком", – отметила Дурицкая, добавив, что слежки не заметила, однако чувствовала, что Немцов в тот вечер был особенно тревожным.

Через некоторое время, по словам девушки, она услышала хлопки.

"Мы шли очень близко друг к другу. И я подняла голову вверх, так как подумала, что это салюты. И когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Но обернувшись, я увидела только уносящийся с мимолетной скоростью серого цвета автомобиль. Я присела к Борису. И до последнего я думала, что это была чья-то злая шутка: ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив. Но я видела, как он задыхается и пытался кашлять, а изо рта у него уже пошла кровь", - сказала Дурицкая.

Она добавила, что в тот момент была в растерянности и не знала что делать.

"Я подняла голову вверх и увидела снегоуборочную машину. И из-за сильного страха, что в меня тоже сейчас начнут стрелять, я побежала вперед. Подбежав к снегоуборочной машине, из-за того, что у меня был сильный шок, я забыла номера полиции, номера скорой помощи. А еще я потеряла дар речи. Я просто не могла говорить. Я не могла выговорить ни слова. Я увидела водителя снегоуборочной машины – и еле проговорила слова: "Убили человека, наберите "скорую" - вспоминает девушка оппозиционера.

Вскоре скорую удалось вызвать самой Дурицкой. Она отметила, что не видела, кто стрелял в Немцова, и допустила, что в живых ее оставили только по одной причине.

"Меня оставили в живых, чтобы СМИ могли вводить людей в заблуждение разнообразными версиями об убийстве: и украинским следом, и убийством на почве ревности, и многими другими", - уверена девушка.

Напомним, 27 февраля 2015 года Немцова застрелили неподалеку от Кремля. Украинская модель Анна Дурицкая была в тот момент вместе с ним.

13 июля 2017 года убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

В марте прошлого года в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова.