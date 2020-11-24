Появилось видео, как внедорожник угодил в ДТП со "Смартом" на Лыбидской площади Киева
На видео попало ДТП, которое произошло на одной из дорог Киева из-за нарушение правил перестроения. Ролик опубликовала в соцсети "Киев оперативный".
"Вашему вниманию приключение, которое произошло сегодня днем на вблизи Лыбидской площади. Предварительно, автомобиль КИА не уступил дорогу Smart при осуществлении маневра.
К счастью, водители не получили телесных повреждений. Патрульные составили протокол на водителя КИА по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве патрульные попали в ДТП, когда ехали на место другой аварии.
Также мы сообщали, что под Винницей произошло смертельное ДТП, погибших пришлось вырезать из салона авто спецтехникой.
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