На видео попало ДТП, которое произошло на одной из дорог Киева из-за нарушение правил перестроения. Ролик опубликовала в соцсети "Киев оперативный".

"Вашему вниманию приключение, которое произошло сегодня днем на вблизи Лыбидской площади. Предварительно, автомобиль КИА не уступил дорогу Smart при осуществлении маневра.

К счастью, водители не получили телесных повреждений. Патрульные составили протокол на водителя КИА по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве патрульные попали в ДТП, когда ехали на место другой аварии.

Также мы сообщали, что под Винницей произошло смертельное ДТП, погибших пришлось вырезать из салона авто спецтехникой.