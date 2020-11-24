Женщина с ребенком задохнулись в квартире жилого дома в Киевской области
Во вторник, 24 ноября, в городе Тетиев Киевской области в квартире нашли погибшими женщину и ребенка.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Соседи сообщили, что на улице Робочей, в двухэтажном жилом доме у квартиры слышен запах газа и двери никто не открывает.
"На место происшествия выехал дежурный караул 9-й Государственной пожарно-спасательной части г. Тетиев. Прибыв к месту вызова спасателями было проведено деблокацию дверей квартиры", - говорится в пресс-службе ГСЧС.
Так, на месте происшествия обнаружили тело женщины 1970 года рождения и ребенка 2017 рождения без явных признаков жизни.
Предварительная причина их смерти пока выясняется.
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