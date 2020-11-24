Во вторник, 24 ноября, в городе Тетиев Киевской области в квартире нашли погибшими женщину и ребенка.



Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Соседи сообщили, что на улице Робочей, в двухэтажном жилом доме у квартиры слышен запах газа и двери никто не открывает.



"На место происшествия выехал дежурный караул 9-й Государственной пожарно-спасательной части г. Тетиев. Прибыв к месту вызова спасателями было проведено деблокацию дверей квартиры", - говорится в пресс-службе ГСЧС.

Так, на месте происшествия обнаружили тело женщины 1970 года рождения и ребенка 2017 рождения без явных признаков жизни.

Предварительная причина их смерти пока выясняется.



Ранее "Страна" сообщала, что вчера в киевском гипермаркете рухнул лифт, погиб грузчик торгового центра. В момент ЧП мужчина находился в кабине.



Также напомним, что в туалете ресторана в киевском парке нашли тело полураздетой девушки. По предварительной информации, ее задушили.