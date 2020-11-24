Губернатор штата Пенсильвания Том Вульф объявил об официально утвержденной победе демократа Джо Байдена на выборах президента США.

Об этом он написал в своем Твиттере во вторник, 24 ноября.

"Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков достаются Джо Байдену и Камале Харрис (будущему вице-президенту США)", - сообщил Вулф.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. Уже 7 ноября американские СМИ и сам Байден объявили о победе. В свою очередь действующий глава государства Дональд Трамп и его предвыборный штаб пообещали обратиться в суды штатов с требованием пересчитать голоса, не учитывая бюллетени, присланные по почте.

Суд Пенсильвании признал аргументы инициировавшей иск команды Трампа "безосновательными и спекулятивными", заключив, что не вправе лишать права голоса "даже одного избирателя, не говоря уже о миллионах граждан".

Сегодня Трамп заявил, что скоро его штаб подаст крупный судебный иск, в котором якобы будут раскрыты подробности фальсификаций на недавних выборах.