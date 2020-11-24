Проведение XVIII съезда судей, назначенного в Киеве на 8-10 декабря 2020 года, оказалось под угрозой в связи с распространением в стране респираторной болезни Covid-19.



Об этом сообщает со ссылкой на главного санитарного врача Виктора Ляшко "Судебно-юридическая газета".



Так, против форума, в котором должны принять участие около 300 делегатов со всей страны, выступило Министерство охраны здоровья.



Согласно письму, адресованному в Государственную судебную администрацию, в настоящее время ситуация с распространением в стране респираторной болезни Covid-19, значительно усложнилась.



По его словам, эффективным средством сдерживания количества заболевших является ограничение контактов населения между собой с одновременным усилением противоэпидемических мероприятий, в том числе введение временного запрета на проведение массовых мероприятий.

"С учетом изложенного, предлагаю организовать проведение XVIII съезда судей в дистанционном формате", - подытожил Виктор Ляшко.



Так, удалось сорвать планы главы КС Александра Тупицкого, который хотел дополнить состав КС и вернуть кворум. Для этого планировалось уже через две недели избрать еще одного судью КС по квоте съезда судей.



На этом съезде должны были рассмотреть вопросы:

- о назначении судьи Конституционного Суда Украины (по информации "Страны" это будет Коровайко Александр Иванович, председатель Апелляционного суда Херсонской области - Ред.).

- об избрании членов Высшего совета правосудия;

- об избрании Рады судей Украины;

- отчет Рады судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состояние организационного и финансового обеспечения деятельности судов;

- информация Председателя Государственной судебной администрации Украины о ее деятельности, в частности организационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов судебной власти.



Ранее "Страна" сообщала, что комитет Рады разблокировал рассмотрение в зале законопроекта о КСУ. По его словам, автор проекта предлагал вообще вывести судей из-под действия закона "О предотвращении коррупции" - не только тех статей, которые отменил КСУ, а всего закона.



Также напомним, что Верховная Рада не смогла назначить судью КС по своей квоте. После провального голосования спикер Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по избранию претендентов на должность судьи КСУ.