В Украине будет введен новый вид наказания для преступников - пробационный надзор. Его будут применять, если суд в качестве наказания назначит ограничение свободы или арест в категории нетяжких преступлений.

Соответствующий законопроект был подготовлен Министерством юстиции, заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Законопроектом мы предлагаем ввести новый вид наказания - пробационный надзор. Предполагается, что пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест", - подчеркнул Малюська.

Он отметил, что внедрение пробационного периода снизит расходы на пенитенциарную систему. Также министр добавил, что один заключенный обходится налогоплательщикам в более чем 10 тысяч гривен в месяц. А затраты на пробации составят около 900 гривен. С таким человеком государство работает на свободе, на него не тратятся средства на содержание, питание, коммунальные услуги.

"Сейчас система исполнения наказаний в Украине сфокусирована на изоляции человека, на физическом предотвращении совершения им повторного преступления в течение определенного периода. Наша задача - сместить фокус системы исполнения уголовных наказаний и обеспечить безопасность общества", - заявил министр юстиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст составит рейтинг украинских тюрем.

Также мы писали, что в Минюсте сообщили, что платные камеры в украинских СИЗО постоянно заполнены.