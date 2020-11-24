Медикам не удалось спасти жизнь раненому на Донбассе пулей вражеского снайпера украинского военного. Боец ​​72 ОМБР имени Черных Запорожцев от полученного ранения скончался в больнице. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведены неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский военный получил ранение во вторник, 24 ноября, на Донбассе - неподалеку от населенного пункта Авдеевки. Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого. Кроме того, об обстреле сообщили представителям ОБСЕ.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, почти 45% украинцев считают, что войну на Донбассе поможет закончить диалог с Путиным.

Также мы сообщали, что по данным ОБСЕ, с начала года в зоне ООС на Донбассе погибли 18 гражданских.