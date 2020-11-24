Во вторник, 24 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 28,3475 грн/$1 с 28,3600 грн/$1 в предыдущий рабочий день.



Об этом сообщает со ссылкой на дилеров коммерческих банков агентство "Интерфакс-Украина".

Так, согласно их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,340-28,355 грн/$1.

А согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке во вторник снизился до 28,38 грн/$1 с 28,36 грн/$1 в понедельник.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 25 ноября – до 28,3741 грн/$1 с 28,3694 грн/$1 накануне.



Ранее "Страна" сообщала, что после выходных курс гривни на межбанке ослабился. В первый рабочий день он составил 28,3600 грн/$1.



Также напомним, что курс доллара продолжает расти. Гривню опускает коронавирус, МВФ и китайский иск. Так, финансисты стараются перестраховаться на любой случай, поэтому берут с людей за валюту больше ее реальной стоимости.