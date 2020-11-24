Глава движения "SaveФОП" Сергей Доротич считает, что 8 тысяч гривен компенсации для ФОПов в период карантина, о которой ранее заявил президент Владимир Зеленский, не помогут бизнесу выжить в условиях жестких коронавирусных ограничений.

Об этом он заявил в комментарии "Стране".

По словам Доротича, реальной помощи для предпринимателей президент так и не предложил, а расходы бизнеса состоят не только из зарплат сотрудникам.

"Я не знаю, на какие финансовые ресурсы живёт господин президент, но так как он говорил, что мы все президенты, он должен равнять по себе. 8 тысяч гривен на сегодняшний день для бизнеса, который закрывают в карантин - вообще не вариант. Выходные дни для многих предпринимателей - львиная доля их дохода. В частности, я только что встречался с предпринимателями рынка "Троещина". Мы обсуждали вопрос массовой акции первого декабря, которая касается нашего требования о пересмотре карантине выходного дня и фискализации. Сейчас в рабочие дни на рынке почти никого нет. 90% покупателей - суббота и воскресенье. Что такое 8 тысяч гривен для предпринимателей? Есть убытки из-за нераспроданного товара, а также расходы за аренду, охрану, складские помещения, уборку и т.д. 8 тысяч не покроют даже часть этих расходов", - заявил Доротич.

Также он отметил, что предложенный путь компенсаций - неверный. По мнению Доротича, нужно просто дать бизнесу заработать.

"Я не знаю, кто посоветовал президенту путь сытой, богатой Европы. То, что он предлагает, подходит для европейских стран. Для Украины же этот путь в корне неправильный. Украине нужно сфокусироваться на возможности заработка для бизнеса. Любые выборочные субсидии в украинских реалиях связаны с коррупцией, панибратством, кумовством. Кто-то получит выплаты, а кто-то получит не в том объёме. Предпринимателям ограничили конституционное право на работу без введения чрезвычайного положения. Я не услышал от президента компенсаций для предпринимателей. Это не помощь бизнесу, а скорее социальная программа поддержки трудоспособного населения. 80 тысяч гривен, чтобы не сокращать пятерых сотрудников? Мы же понимаем, что работник в кафе или баре в Киеве точно работает не меньше, чем за 15 тысяч гривен в месяц. Поэтому эта компенсация только для поддержки сотрудников, а для бизнеса ее нет. Я критикую, но понимаю, что у нас в бюджете дырка", - отмечает Сергей Доротич.

Он также считает, что выборочный карантин - не эффективен, а если и внедрять ограничения, то для всех.

"Позиция у нас одна: не внедрять этот выборочный карантин. Карантин может быть внедрен для всех. Сказать: "Коллеги, мы сейчас закупаем все, что есть, и три недели ни один магазин не работает. Как вариант. Или работаем все: с масками, социальными дистанциями, антисептиками, со штрафами, но работаем. Это единственный правильный выход из этой ситуации для бизнеса. При всех остальных сценариях бизнес будет обделён", - считает Доротич.

Напомним, в ходе сегодняшнего видеообращения президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре парламент рассмотрит ряд законопроектов, посвященных предоставлению единоразовой выплаты предпринимателям, чья деятельность пострадала из-за усиления карантина.

Ранее глава государства заявил, что карантин выходного дня, из-за которого ресторанный бизнес вынужден нести убытки, является эффективным методом борьбы с эпидемией коронавируса в Украине.