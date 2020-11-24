В компании "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" (Киевская область), которая входит в группу компаний "Coca-Cola" (США), заявили, что никогда не поставляли свою продукцию в Израиль, в то время как израильские ретейлеры уверяют, что отказались продавать напиток из Украины из-за низкого качества и украинского языка.

Об этом заявил директор по коммуникациям компании Андрей Бублык в комментарии "Украинским новостям".

"Мы никогда не поставляли нашу продукцию в эту страну (Израиль)", – сказал он.

Напомним, ранее СМИ Израиля сообщили, что руководство торговой сети "Рами Леви – Шивук ха-Шикма" (Израиль) приняло решение прекратить продажу украинского напитка "Coca-Cola" объемом 1,5 л и оставить в ассортименте алюминиевые банки емкостью 0,33 л.

По словам заместителя гендиректора сети "Рами Леви" Йоси Сабато, украинская продукция якобы не нравится покупателям, а ее реализация является невыгодной по сравнению с израильским напитком того же бренда.

Отмечалось, что потребители жалуются, что по вкусовым качествам украинский напиток уступает Кока-Коле израильского производства, поэтому украинский язык на этикетках стал маркером его более низкого качества. При этом украинская "Кола" значительно дешевле израильской, но и это иногда является недостатком.

"Кока-Колу ставят на стол, когда приходят гости и кому-то может не понравится, что хозяева вместо израильской газировки купили импортную, подешевле", - сказал Сабато.

В то же время Бублык заявил, что вся украинская продукция полностью соответствует как мировым стандартам, так и требованиям украинского законодательства.

Завод в Великой Дымерке (Киевская область) сертифицирован на соответствие стандартам качества ISO 9001, пищевой безопасности ISO 22000, экологического менеджмента ISO 14001 и промышленной безопасности OHSAS 18001.

Как сообщалось, Coca-Cola прекращает выпуск половины наименований своей продукции.