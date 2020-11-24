Шесть из 12 министров правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна подали в отставку после подписания Ереваном 9 ноября заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что освобождены от должностей министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, министр обороны Давид Тоноян, глава МЧС Феликс Цолакян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян. 24 ноября заявление об увольнении подал министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

Свои посты пока сохраняют министры высокотехнологической промышленности, окружающей среды, территориального управления и инфраструктур, финансов, здравоохранения, юстиции. Хотя местные СМИ уже анонсировали увольнение глав Минздрава и Минюста.

Напомним, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В регион направлены российские военные. Часть армянских граждан восприняли подписание договора как капитуляцию и вышли на акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев и разблокирование дорог в Карабахе.