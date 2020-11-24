"Бьемся изо всех сил". Трамп пообещал подать крупный иск со всеми фальсификациями на выборах
Американский президент США Дональд Трамп заявил, что скоро его штаб подаст крупный судебный иск, в котором якобы будут раскрыты подробности фальсификаций на недавних выборах.
Об этом глава США сообщил на своей странице в Твиттере во вторник.
"Наш крупный иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и многое другое, скоро будет подан. Подтасованные выборы", – написал Трамп.
"Мы бьемся изо всех сил", – добавил президент.
Данный опрос показал, что 79% сторонников Трампа считают, что "выборы были украдены".
Напомним, сегодня Дональд Трамп дал команду начать подготовку к процессу передачи власти Байдену.
Ранее сообщалось, что у Трампа хотят подать жалобу на итоги выборов в Пенсильвании.
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