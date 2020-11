В Великобритании сын российского олигарха и ветерана КГБ Александра Лебедева Евгений получил титул от королевы Елизаветы II, став бароном и пожизненным пэром, имеющим право заседать в верхней палате парламента.

При этом в СМИ, цитирую сообщение британских официальных источников написали, что ему присвоен титул "барона сибирскго", что вызвало ажиотаж.

Однако выяснилось, что это не совсем точное отражение титула. Причем ошибка перевода могла базироваться то ли на случайности, то ли на определенном намеке семье российского бизнесмена.

Разбирались, что произошло.

Кто такой Евгений Лебедев

40-летний Евгений Лебедев управляет английскими газетами The Independent и Evening Standard, которые принадлежат его отцу, бизнесмену Александру Лебедеву.

Лебедев-отец - бывший сотрудник КГБ СССР. Сегодня, в числе прочего, владеет частью российской "Новой газеты", которая придерживается оппозиционных взглядов.

Лебедев-сын родился в России, но попал в Англию в 8 лет. В 2010 году он стал британским подданным. По этому случаю Элтон Джон и его супруг Дэвид Ферниш дали обед на сто пятьдесят персон в Королевском суде Лондона.

Англичане дали ему прозвище "Little Olly" - малыш-олигарх. Как пишет Tatler, в Лондоне Лебедев дистанцируется от своих соотечественников и почти не принимает участия в дорогостоящих русских увеселениях, поскольку "к разбогатевшим с нуля относится по-снобистски".

Лебедев-младший известен своей светской жизнью. У него были романы с Джери Холлиуэлл из Spice Girls, актрисами Джиллиан Андерсон из "Секретных материалов" и Джоэли Ричардсон из "101 далматинца".

Титул барона

В Великобритании титул барона занимает последнее место в иерархии титулов пэров. Его невозможно купить, он не дает материальной выгоды, но резко повышает социальный статус.

За Лебедева поручился премьер-министр Борис Джонсон. Именно он включил его в список претендентов на получение титула пэра за заслуги в медиаиндустрии и благотворительность. В итоге королева одобрила список.

На этой неделе о том, что Евгений Лебедев получил титул сообщило британское правительственное издание The Gazette.

Вместе с титулом новоиспеченный барон Лебедев получил также пэрство, о есть право заседать в верхней палате британского парламента.

Сообщение о присвоении титула Лебедеву

Полностью титул звучит так: "Baron Lebedev, of Hampton in the London Borough of Richmond upon Thames and of Siberia in the Russian Federation".

То есть дословно "Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации".

Так сибирский барон или нет?

Как видно из фразы выше, перевести титул, как "барон Сибирский" было бы неверно, поскольку то, что указано после фамилии бизнесмена, говорит о его происхождении, а не принадлежности ему этих территорий, ведь у Британии нет суверенитета над этой территорией. То есть не "Барон Сибирский", а "барон из Сибири".

Кроме того, для пожизненных пэров титулование по принадлежности территорий не допускается, поскольку у них нет титульных владений. Официально Лебедев теперь титулуется как "The Lord Lebedev" или "барон Лебедев".

Но кроме этих вопросов возник еще один. Почему в титуле Лебедева упомянули Сибирь, хотя он родился в Москве.

На этот счет есть три версии. Первая - англичане просто ошиблись.

Вторая - намекнули новоиспеченному барону на его место, ведь часть британской общественности не в восторге от того, что титул достался сыну ветерана КГБ и благодаря дружбе с премьер-министром.

По третьей версии, так захотел сам Лебедев.

Как предположила управляющий директор лондонской консалтинговой фирмы GLS Private Office Виктория Вэлла, сам Евгений Лебедев сначала хотел именоваться бароном Московским, но это могло бы выглядеть как слишком дерзкий вызов тем, кто правит в Москве, не будучи баронами.

"Видимо, претензии на Сибирь таких опасений у него не вызвали" - цитирует ее издание "Эксперт. Online".