Центральная городская больница Ивано-Франковска временно прекратила принимать больных на стационарное лечение. Причиной этого стало большое количество больных коронавирусом в реанимации и перерасход кислорода. Об этом сообщает Galka.if.ua.

"Все из-за пациентов, пребывающих в реанимациях (28 человек) и на точечном кислороде (60 человек). Перерасход кислорода идет очень большой. Чтобы не было каких-то чрезвычайных ситуаций, чтобы оборудование работало исправно, согласована временная остановка госпитализации больных", - объяснила глава управления здравоохранения ивано-франковского горсовета Мария Бойко.

По ее словам, госпитализация будет проводиться в городскую клиническую больницу №1, а также в учреждения возле города и в области.

Известно, что Ивано-Франковская область занимает пятое место в Украине по общему количеству зараженных коронавирусом. За время пандемии там зафиксировано 32 826 случаев, 580 человек скончались от этой болезни.

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