Во вторник, 24 ноября, на внеочередном заседании ТКГ стороны не пришли к соглашению насчет открытия пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.



О ходе заседания сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в своем Telegram-канале.



Так, сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.



В результате заседания и украинская сторона, и представители самопровозглашенной "ЛНР" не пришли к компромиссу насчет открытия КПВВ, но обвинили друг друга в срыве договоренностей.



С украинской стороны заявили, что "россияне заняли малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники".



Со стороны же так называемой "ЛНР", их представитель Ольга Кобцева заявила, что вопросы, касающиеся открытия пунктов пропуска, не смогли получить своей реализации.

"Мы не смогли договориться из-за "саботажа" решения данного вопроса со стороны Украины. Не достигнув согласия в вопросе пересечения линии разграничения автобусом, Украина выставила требования по созданию площадки для разворачивания автобуса, которую они планируют построить на "нашей стороне" с присутствием солдат ВСУ".

Она считает, что в нейтральной зоне "нет и не может быть" представителей ВСУ:

"Ни присутствие солдат ВСУ в нейтральной зоне, ни изменение назначений КПВВ, ни изменение обязательств Украины в рамках проведения обмена пленными нами никогда не будут поддержаны", — заявила Кобцева.





Ранее "Страна" сообщала, что "ЛНР" по-прежнему не открывает пункты пропуска "Счастье" и "Золотое" в Луганской области. Украина же с 08:00 11 ноября открыла все пункты пропуска на Донбассе.



Также напомним, что МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия КПВВ на Донбассе. Также в ведомстве добавили, что Киев постоянно откладывал согласование условий прохождения гуманитарного конвоя через пункт пропуска Счастье в сторону Луганска, который должен был состояться 17 ноября.