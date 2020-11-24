Представители России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) впервые высказались в поддержку плана "дорожной карты" по Донбассу, который предложили в "ЛДНР". Теперь Украина просит их письменно подтвердить свою позицию.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Телеграме.

Так, сегодня на заседании политической подгруппы российский делегат Алексей Дмитриевский заявил, что Москва поддерживает план действий, который предложили ОРДЛО.

"Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. Теперь ждем их ответа", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее представители непризнанных "республик" Донбасса представили свою "дорожную карту", в которую входит 15 шагов, которые должны утвердить в Верховной Раде.

В частности, она предполагает закрепление в Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей на 30 лет до 2050 года.

В свою очередь Украина подготовила свой ответ на "дорожную карту", которую предложили "ДНР" и "ЛНР" в середине октября. Подробнее о нем можно прочитать в нашем материале.

13 ноября Киев дополнил так называемый "план Кравчука" по реинтеграции Донбасса несколькими новыми пунктами. Новые положения, в частности, уточняют процесс передачи Украине контроля над границей с Россией.