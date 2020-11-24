Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что намерен предложить всем желающим гражданам бесплатное тестирование на антиген Covid-19 к Рождеству.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Так, Чехия уже начала использовать целевое тестирование на антиген в домах престарелых. Эти быстрые тесты являются проще с точки зрения логистики, чем стандартные ПЦР-тесты, но не такие точные.

"Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам хотя бы за неделю или за 10 дней до Рождества иметь возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антиген", - сказал Бабиш.



Бабиш отмечает, что добровольное массовое тестирование может быть частью стратегического плана, который готовит Министерство здравоохранения.

"К примеру, соседняя Словакия уже провела миллионы тестов на антиген в начале ноября. Тестирование охватило большую часть населения Словакии. Те, кто не прошел тест, были отправлены на карантин", - сообщается в материале.

В Чехии с населением 10,7 миллиона человек было проведено 2,9 миллиона стандартных лабораторных тестов с момента начала эпидемии весной. В целом было подтверждено 496 тысяч случаев инфицирования.



Ранее "Страна" сообщала, что в начале ноября Чехия стала новым лидером рейтинга по смертности от коронавируса в мире. Так, общее количество смертей удвоилось до 7360 после резкого увеличения числа случаев заболевания.



Также напомним, что согласно данным ученых, массовое тестирование на антитела поможет предсказать, куда движется коронавирус.