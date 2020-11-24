Папа Римский Франциск, который поддержал идею однополых браков, раскритиковал людей, протестующих против ношения защитных масок и недовольных карантином, который власти вводят для избежания распространения коронавируса. По мнению понтифика, эти люди думают только о себе.

Об этом он рассказал в своей новой книге "Давайте мечтать: путь к лучшему будущему", передает "The Guardian".

"Некоторые группы протестуют, отказываются держаться на расстоянии, протестуют против ограничений на поездки, как будто меры, которые правительства должны вводить для блага своих народов, являются своего рода политическим нападением на их индивидуальную свободу", - подчеркнул глава римско-католической церкви.

Кроме того, как считает понтифик, противники масок вряд ли выйдут протестовать против "трущоб, где у детей нет воды и образования", против "огромных сумм, вложенных в торговлю оружием".

"Вы никогда не увидите, как эти люди протестуют против смерти Джорджа Флойда…, они неспособны выйти из микрокосма своих интересов", - говорится в книге понтифика.

Франциск уверен, что все люди испытывают собственные "ковиды", то есть вынужденную "остановку" в своей жизни, которая показывает, что же нужно изменить.

Напомним, недавно Папа Римский попал в скандал, поставив лайк под эротическим фото модели в чулках, Ватикан начал расследование.

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