Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк прогнозирует полное открытие границ по всему миру только к середине 2021 года.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Так, по мнению эксперта, возобновлению авиасообщения поспособствует появление вакцины от коронавируса и широкое распространение тестирования в разных странах мира. Последнее, подчеркнул он, более важно, поскольку некоторые пассажиры могут отказаться от прививок.



"В мире уже появляются авиакомпании, которые хотят сделать вакцинацию обязательным условием для дальних перелетов", - заявил гендиректор IATA.



Одной из таких стала австралийская Qantas - однако, по словам де Жуньяка, ее примеру последуют немногие, так как это может помешать людям путешествовать.

Гендиректор IATA подсчитал, что за время пандемии авиакомпании во всем мире потеряют порядка 157 миллиардов долларов. По его словам, общее число авиапассажиров в 2020 году сократится с 4,5 до 1,8 миллиарда человек и лишь в следующем году постепенно начнет увеличиваться. Доходы от пассажирских перевозок в этом году упадут на 69 процентов и составят 191 миллиард долларов.



Ранее "Страна" сообщала, что Северная Корея установила мины на границе с Китаем ради борьбы с коронавирусом. Между тем уточняется, что правящая партия Северной Кореи на собрании в феврале обсуждала, что в случае распространения коронавируса в стране могут погибнуть до 500 000 человек.



Также напомним, что глава МИД Кулеба не исключает нового закрытия границ Украины из-за карантина. "Если будет введен полный локдаун - то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ", - отметил министр.