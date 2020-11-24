Во вторник, 24 ноября, на Донбассе - неподалеку от населенного пункта Авдеевки противник нарушил режим прекращения огня. В результате снайпер ранил украинского военнослужащего. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.

Украинскому бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали в лечебное учреждение. "Состояние его здоровья тяжелое", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого. Кроме того, об обстреле сообщили представителям ОБСЕ.

Ранее мы писали, что в штабе ООС заявили о снайперском обстреле позиций ВСУ на Донбассе, стреляли из автоматического станкового гранатомета.

Также сообщали, что с начала 2020 года в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе погибли 18 гражданских лиц и еще 85 получили ранения.