Воскресенье 29 ноября - это 14 лунный день в знаке Тельца, который потребует свежих идей для новых начинаний. Абсолютно все знаки зодиака могут смело начинать продвигать свои предложения - наиболее интересные из них обязательно будут приняты.

Однако есть четыре знака Зодиака, которым необходимо все хорошо продумать, чтобы начатое дело привело к победе, а не закончилось полным крахом: это Тельцы, Раки, Девы и Скорпионы.

Телец (21.04 - 21.05)

Не все желаемое реализуется у Тельцов, но не стоит зацикливаться на временных неудачах. Постарайтесь найти в самой тяжелой ситуации позитивные моменты, и тогда жизнь покажет вам свою светлую сторону. В целом день будет насыщен событиями и эмоциями, однако будет достаточно напряженным для достижения успеха. Нужно сконцентрироваться на самом главном, не тратить силы и время на мелочи.

Рак (22.06 - 23.07)

У Раков настало чудесное время для профессиональной карьеры. Взаимоотношения с коллегами и деловыми партнерами будут доверчивыми и конструктивными. Общее дело объединит и устранит разногласия. Настало время обдумать важное решение, от которого будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Постарайтесь учитывать взгляд оппонентов.

Дева (24.08 - 23.09)

Напряженный день, когда придется заниматься несколькими делами одновременно. Прежде всего, старайтесь доверять не предчувствию, а цифрам, фактам и проверенной информации. Вероятны стрессовые ситуации, интриги, обман и предательство. Берегите свой авторитет, не поддавайтесь на провокации.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня важно заняться уборкой в доме, избавиться от старого хлама и освободить пространство для творчества. В профессиональных делах также понадобятся свежие идеи, неожиданный подход и быстрая реакция на изменения. Только тогда можно рассчитывать на хорошие результаты и неплохие доходы.

Так или иначе, звезды советуют в период растущей Луны занимать активную позицию для достижения успеха в какой-либо сфере деятельности. Это время отлично подходит, чтобы на практике подтвердить озвученные намерения и планы.

Напомним, предстоящий год Быка может преподнести изменения знакам Зодиака на 2021 год.