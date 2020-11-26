В четверг, 26 ноября, в США и Канаде отмечают День благодарения - один из самых популярных и любимых там праздников. Традиционно семьи собираются за щедрым столом, а после начинается подготовка к Рождеству.

Почему празднуют День благодарения

Исторически первый День благодарения отметили колонизаторы Америки, прибывшие морозным ноябрьским утром из Англии на судне "Mayflower". Они осели на территории современного Массачусетса в Плимутской колонии.

Зима был сложной, многие погибли из-за голода и болезней. Весной индейцы поделились своими знаниями с переселенцами. Они рассказали, лучше обрабатывать местную почву и что выращивать.

Осенью, собрав щедрый урожай, пилигримы устроили торжественный обед в знак благодарности Господу. За стол пригласили вождя и сотню индейцев дружеского племени. Главным блюдом была индейка.

Праздник стал прообразом современного Дня благодарения. Его отмечают каждый четвертый четверг в ноябре.

В этот день дома украшают цветами и веточками ягод. Обычно проводили парады с гигантскими надувными персонажами известных мультфильмов. Президент США традиционно может "помиловать" парочку индеек перед обедом в Белом доме. В это году Дональд Трамп оказал такую честь индейкам, которым дали имя Кукуруза и Початок.

Но самое главное - это обед в семейном кругу. Американцы спешат вернуться домой, где бы они ни были, и поблагодарить за все важное, что произошло за год, за любовь, общение, поддержку, возможность увидеть родных.

Что готовят в этот день

Традиционные блюда дня в США - фаршированная индейка, картофельное пюре, клюквенный соус, сладкий картофель, тыквенный и ореховый пирог, початки кукурузы, запеченная фасоль.

В Канаде готовят шарлотку и пельмени с мясом индейки.