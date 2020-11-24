В городе Мариуполь Донецкой области, где компания парней избила пассажира, суд вынес приговор молодой женщине, которая хотела продать своего новорожденного ребенка.



Об этом сообщает Офис генпрокурора во вторник, 24 ноября.



Так, за вырученные деньги (400 тысяч гривен) женщина собиралась купить квартиру и автомобиль.



"19-летняя женщина два месяца искала потенциальных клиентов для продажи новорожденного сына, которого "оценила" в 400 тысяч гривен", - добавили в надзорном ведомстве.

Так, за вырученные деньги она планировала купить квартиру и автомобиль. При этом обвиняемая не становилась на медицинский учет как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка.

Отмечается, что мать задержали во время получения денег от "покупателя". Младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится с отцом.



Приговором Октябрьского районного суда города Мариуполь ей назначено наказание - 6 лет лишения свободы.



Ранее "Страна" сообщала, что в Москве суд заочно арестовал суррогатную мать из Украины за торговлю детьми. Следствие считает, что по программе суррогатного материнства Когут родила трех детей и продала их заказчику с Филиппин.



Также напомним, что РПЦ выступила против суррогатного материнства и требует его официального запрета.