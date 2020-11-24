Президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению.



Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 24 ноября.



Стороны обсудили итоги визита российский делегации в Ереван 21 ноября и ход выполнения положений мирного соглашения от 9 ноября.



Отмечается, что были рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению.



"Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в пресс-центре.



Ранее "Страна" сообщала, что Путин ответил на вопрос, чей Карабах. Так, по его словам, договоренности были только между Арменией и Азербайджаном, а Москва выполняла лишь роль посредника и взяла на себя обязанности осуществить мирное разведение сторон.



Также напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Карабахский конфликт остался позади. Также Алиев заявил, что готов к нормальным отношениям с Арменией, если к власти там придут "здоровые силы".