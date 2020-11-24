Мужчина, который сегодня заперся в квартире и захватил в заложники шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сдался правоохранителям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

"Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался", - сказал собеседник агентства.

По информации агентства, медики вывели из квартиры, где произошел инцидент, шестерых детей, двоих из них вынесли на руках.

По предварительным данным, гражданин в полиции на учете не состоит, однако, по сведениям источника ТАСС, мужчина числится на учете в психоневрологическом диспансере. Детям от трех до 15 лет.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, одна из версий произошедшего - бытовой конфликт мужчины с супругой. Он не выдвигал никаких требований. По информации источников, он был вооружен топором.

По данным Телеграм-канала "Mash на Мойке", преступник не выдвигал требований и просил лишь, чтобы все ушли, кроме его жены. Однако как только кто-то к нему приближался он приставлял нож к горлу ребенка. Из-за этого спецназ не мог провести штур.

Позже после переговоров с прокурором Колпинского района он отпустил детей и вышел во двор. Оцепление было снято, а операция закончена.

Напомним, сегодня стало известно, что в Петербурге мужчина выгнал жену, заперся в квартире и начал угрожать зарубить топором шестерых детей.

Недавно сообщалось, что в Санкт-Петербурге ревнивый муж зарубил топором жену в салоне красоты