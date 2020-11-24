Россия пригрозила вслед за США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), если другие страны-участницы не будут соблюдать обязательства. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

"Я не исключаю этого варианта. Я не исключаю и никакие другие, в том числе промежуточные, решения", - ответил он на вопрос о дальнейших планах России.

Также Рябков уточнил, что Вашингтону, в случае решения новой администрации президента вернуться в ДОН, придется делать это на худших условиях.

Напомним, в Совете нацбезопасности США подтвердили выход страны из Договора об открытом небе. Как отметил глава Совета национальной безопасности США Роберт О'Брайен, "президент США всегда ставил Америку на первое место, объявляя о выходе из устаревших договоров и соглашений, которые служили интересам противников ценой нашей национальной безопасности".

Как сообщала "Страна", пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил сожаление о выходе США из Договора по открытому небу. "Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого Договора делает его далее нежизнеспособным", - заявил пресс-секретарь президента РФ.