В Израиле решили перейти к следующему этапу ослабления карантина. В частности, с сегодняшнего дня, 24 ноября, возобновляется работа школьных учреждений в 5-6 классах. Кроме того, до 6 декабря могут открыть торговые центры и рынки.

Об этом написал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook.

Так, ослабить ограничительные меры приняла комиссия министров по борьбе с Covid-19. C 24 ноября, возобновляются занятия в 5-6 классах, с 29 ноября - в 10-12 классах, а с 6 декабря - в 7-9 классах.

"Возвращение к занятиям будет осуществляться в соответствии с планом министра просвещения в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах при проведении обширных контрольных тестов", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что другие области будут закрыты включительно до 20 декабря 2021 года.

Кроме того, в Израиле запускается пилотный проект по открытию торговых центров и рынков, который продолжиться до 6 декабря.

"Соответствующие правила по данному предложению будут вынесены на утверждение комиссии министров. Даты открытия торговых центров будут определены по результатам анализа пилотного проекта и общей ситуации с заболеваемостью", - говорится в сообщении.

Напомним, возвращение к обычному ритму жизни в Израиле должно пройти поэтапно - до 21 февраля 2021 года. В октябре власти в связи со снижением показателей заболеваемости Covid-19 начали постепенную отмену второго за год режима изоляции. Жителям страны разрешили перемещаться на расстояние более 1 км от дома, а также собираться в группы до 10 человек в помещении и до 20 на свежем воздухе.

Также мы писали, что в Израиле пятерых пациентов с коронавирусом вылечили с помощью клеток здоровых людей.