Сегодня 13-й лунный день в знаке зодиака Телец, когда лучше всего человеку дается самоанализ и разбор своих ошибок. Если удастся извлечь из них урок, то появится реальная возможность поднять авторитет и укрепить положение в глазах окружающих людей.

А если промахи будут не так очевидны, то совсем скоро всплеск творческой энергии и активности может завести в глухой угол. Особенно это касается трех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сейчас не время для новых начинаний. На работе могут поджидать интриги и проблемы. Ограничьтесь мелкими делами и постарайтесь избежать встреч с "токсичными" людьми. Также звезды советуют не посещать рынки или торговые центры, потому что можете купить много ненужного. Просто найдите время для отдыха.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Будьте внимательными к новой информации - вам могут сделать интересное и выгодное предложение. В личной жизни можете рассчитывать на романтику, нежность и заботу. Самое время, чтобы обратить внимание на эту сферу своей жизни. Звезды подсказывают, что совсем скоро вы сможете расширить круг дружеского общения, а ближайшие выходные заставят вас заняться бытовыми проблемами.

Водолей (21.01 - 19.02)

На первый план могут выйти вопросы деловой и политической карьеры. Главное - не рисковать, не пускаться в авантюры, не брать на себя чужие обязательства и лишние проблемы. Грядет довольно сложный период, когда планы могут измениться на ровном месте. Лучше провести день в спокойной и комфортной для себя атмосфере.

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