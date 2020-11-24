Утром во вторник, 24 ноября, в Чернигове три десятка человек пришли к Александру Овчаренко, исполняющему обязанности директора местного стадиона имени Гагарина, на котором играет местный клуб "Десна". Они разбили мужчине голову и закинули его в мусорный бак.

Об этом сообщает "Суспільне Чернигов".

Нападавших организованно привезли и увезли к Овчаренко на машинах, поэтому, вероятно, акция была спланирована заранее. У них с собой была символика черниговского футбольного клуба "Десна". Они выкрикивали нецензурные лозунги.

По факту инцидента открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганские действия, совершенные группой лиц). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. По данным правоохранителей, нескольких причастных к избиению уже удалось установить.

Существует версия, что причиной нападения стало то, что представитель "ультрас" "Десны" Богдан Дементов разместил в соцсетях сообщение о том, что с приходом нового руководителя, ФК "Десне" могут запретить проводить на стадионе домашние матчи. Сам Александр Овчаренко эти обвинения отвергает.

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