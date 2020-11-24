Президент Владимир Зеленский призвал украинцев рассказывать в соцсети о своих любимых кафе и ресторанах, где они заказывают еду и напитки, и таким образом поддержать ресторанный бизнес, страдающий в период карантинных ограничений.

Об этом президент рассказал в своем новом видеообращении.

"После введения карантина выходного дня, я наткнулся в соцсетях на несколько очень хороших инициатив. Это сообщения, в которых люди рассказывают о своих любимых кафешках и ресторанах, призывают на выходных заказать там доставку и таким образом поддержать ресторанный бизнес.

По моему личному мнению, кроме правительственных программ по поддержке это также очень классная вещь и она должна была стать всеукраинским флешмобом, такой поддержкой. Но, к сожалению, потерялась под лавиной дебатов об эффективности карантина и мемов о большом государственном гербе. Давайте это исправим. Расскажите, пожалуйста, в соцсетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку поддержав их таким образом", - призвал Зеленский.

Зеленский о флешмобе - с 7:50

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве один и тот же ресторан уже трижды оштрафовали за нарушение карантина выходного дня.

Также мы сообщали, что львовские рестораторы объявили, что нарушат карантин выходного дня.