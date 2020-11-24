Приоритетом в получении прививки от Covid-19 будут медики, военные, учителя, лица из группы риска, включая людей старше 60 лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении во вторник.

Он напомнил, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против Covid-19.

"Министерство здравоохранения провело разговор с представителями COVAX.

Это инициатива по глобальному доступу стран к вакцине против коронавируса. Был определен поэтапный план поставки будущей вакцины в Украину.

Первый этап-1 миллион 200 тысяч доз. А в целом Украина рассчитывает получить более 8 миллионов доз будущей вакцины", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит первую партию вакцин от Covid-19 не раньше мая 2021 года.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 7 декабря планируется подписание договора с COVAX о поставке первой партии вакцины от коронавируса в Украину.