Во вторник, 24 ноября, в Еврокомиссии (ЕК) заявили о предстоящем завтрашнем одобрении исполнительной коллегией ЕС очередного контракта на антикоронавирусную вакцину с компанией Moderna, согласно которому страны ЕС получат по 160 млн доз их вакцины.



Об этом сообщает со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен новостная платформа Swissinfo.



Так, согласно контракту, можно будет закупать до 160 млн доз вакцины, произведенной Moderna. По данным клинически й испытаний, эта вакцина может оказаться очень эффективной против Covid-19.

По словам председателя ЕК, если эта вакцина будет признана безопасной и эффективной, каждое государство-член ЕС получит ее одновременно и на одинаковых условиях.

"Контракт с Moderna будет шестым в наиболее полном в мире портфеле ЕС вакцин против Covid-19, отметив, что идет работа над еще одним контрактом", - уточнила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, все вакцины портфеля ЕС будут объектами очень тщательной оценки Европейского агентства лекарственных средств. Они будут разрешены и выпущены на рынок, только если окажутся безопасными и эффективными.

Другой приоритет ЕС, по ее словам, состоит в том, чтобы все и всюду в мире имели доступ к вакцинам. Это должно быть справедливым и доступным по цене.

"Это причина, по которой мы с мая собрали почти 16 млрд евро на тесты, лечение, диагностику и вакцины против коронавируса по всему миру", - сказала председатель Еврокомиссии.

Она также отметила европейский вклад около 800 млн евро в фонд глобальной инициативы Covax с целью обеспечить вакцинами страны с низким и средним уровнем доходов.



Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ назвали сроки начала всемирной вакцинации от Covid-19. Так, ее начало планируют на первую половину 2021 года.



Также напомним, что Украина получит первую партию вакцин от Covid-19 не раньше мая 2021 года. Первая партия вакцин будет включать 1,2 млн доз. В целом предполагается, что Украина получит около восьми миллионов доз.