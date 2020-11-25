На финишную прямую вышли испытания уже пяти вакцин от коронавируса. Пять препаратов находятся на третьей - финальной стадии - тестирования. Это значит, что они безопасны и показали хороший результата на тысячах добровольцев.

Первые вакцины западного производства Украина надеется получить в рамках ВОЗ. Бесплатно - для четырех миллионов населения, остальное - за деньги. Как и когда чиновники будут закупать инъекции - в нашем материале "Очередь за дозой".

Речь об одной американской и еще одной американо-немецкой вакцине. Также есть британская, но она пока для Украины не планируется.

Две других вакцины - российские. Одна из них - "Спутник V" - первой подала заявку в ВОЗ и начинает мировые поставки в ближайшее время.

Украина российские вакцины покупать отказывается.

"Страна" разбиралась в пяти главных вакцинах от коронавируса.

1. Pfizer и BioNTech (США и Германия)

Название (рабочее): BNT162b2.

Описание: Вакцина создана на основе искусственно синтезированной матричной РНК, упакованной в липидные пузырьки. Они проникают в клетку и стимулируют производство S-белков. Именно на них вырабатываются антитела - препятствие для попадания вируса в организм.

Эффективность: изначально - 90%. В ходе исследований была увеличена до 95%.

Условия хранения: глубокая заморозка при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Достижима с помощью сухого льда.

Производители планируют доставлять ампулы по миру с помощью специальных контейнеров, которые тоже в процессе разработки. По задумке, они будут автоматически напоминать о замене сухого льда раз в две недели.

Эксперты уже говорят, что такое требование по хранению (очень низкая температура) может стать серьезной проблемой для применения этой вакцины.

Этап производства: третья фаза клинических испытаний. Подана заявка на регистрацию препарата в США.

Если препарат зарегистрируют, в Штатах его смогут использовать в середине-конце декабря.

Мировые поставки: планируется старт в декабре. До конца 2020 года хотят сделать до 50 миллионов доз.

Поставки для широких масс ожидаются в апреле-2021. Всего за будущий год планируют произвести 1,3 миллиарда доз.

Цена: 39 долларов для иммунизации одного человека (нужно две дозы; по 19,5 долларов за одну инъекцию).

В отдельном материале "Страны" можно подробно прочитать о вакцине Pfizer и BioNTech.

2. Moderna (США)

Название (рабочее): mRNA-1273.

Описание: Основа мРНК - чистый генетический материал возбудителя, который создается искусственно.

Препарат состоит из рибонуклеиновой кислоты и генетического кода, который сообщает клеткам, как вырабатывать S-белок. Он, в свою очередь, помогает иммунной системе организма вырабатывать антитела для борьбы с вирусом.

Грубо говоря, по составу и формату работу вакцина от Moderna схожа с предыдущей вакциной от Pfizer и BioNTech.

Эффективность: 94,5%.

Условия хранения: при температуре минус 20 градусов по Цельсию за протяжении шести месяцев.

Сохраняет свойства в течение месяца, даже если хранить в обычных холодильниках. При комнатной температуре не портится в течение 12 часов.

Этап производства: третья фаза клинических испытаний. Заявка на регистрацию в США не подана. Разработчики планируют сделать это в ближайшее время и получить право на иммунизацию в Штатах до конца 2020 года.

Мировые поставки: до конца этого года Moderna планирует выпустить около 20 миллионов доз. Число доз на будущий год будет зависеть от предзаказа. Возможный старт мировых продаж - первая декада 2021 года. Евросоюз уже заключил контракт на поставку 160 миллионов доз вакцины.

Цена: пока есть информация о 50-74 доллара для иммунизации одного человека (нужно две дозы; цена одной - от 25 до 37 долларов). Итоговая стоимость, утверждает компания-производитель, будет зависеть от спроса.

В отдельном материале - подробно о вакцине Moderna.

3. AstraZeneca (Великобритания)

Название (рабочее): AZD1222.

Описание: векторная вакцина на основе аденовируса шимпанзе.

В отличие от всех вакцин, которые мы описываем в этом материале, в ходе испытаний препарата AstraZeneca были зафиксированы тяжелые побочные эффекты. У женщины-добровольца возникло воспаление спинного мозга (поперечный миелит). Один волонтер - 28-летний мужчина - скончался.

Эффективность: в среднем производители говорят о 70%.

90% - в случае, если вводить дозу в два раза с перерывом в 28 дней. Если всю инъекцию за раз - эффективность оценивается в 62%.

Условия хранения: от плюс 2 до плюс 8 градусов по Цельсию.

Этап производства: третья фаза клинических испытаний. Подана заявка на регистрацию в Великобритании.

Мировые поставки: вопрос продажи за границу пока не актуален.

Дело в том, что AstraZeneca сорвала поставки в Великобританию. До конца года компания обещала произвести 100 миллионов доз, а сделала лишь 4 миллиона.

Теперь планы поменялись. Британское правительство рассчитывает, что к началу лета 2021 года в стране проведут вакцинацию 30 миллионов человек - пожилых и с хроническими заболеваниями.

Цена: 6-10 долларов для иммунизации одного человека (нужно две дозы; цена одной инъекции - 3-5 долларов).

4. Спутник V от Центра Гамалеи (Россия)

Название: Спутник V (она же Гам-КОВИД-Вак).

Описание: векторная вакцина на основе аденовируса человека.

Человеческий аденовирус выступает носителем генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. В результате клетки вакцинированного человека производят S-белок. А он вызывает иммунную реакцию и способствует образованию антител.

Эффективность: 95%.

Условия хранения: единственная на сегодня вакцина, которая производится в двух видах - сухом и жидком.

В сухом виде температура хранения - от плюс 2 до плюс 8 градусов по Цельсию. В жидком - минус 20 градусов.

Этап производства: третья фаза клинических испытаний. Зарегистрирована в России. Подана заявка на получение патента во Всемирную организацию здравоохранения.

Мировые поставки: в будущем году Россия совместно с партнерами планирует произвести 1,5 миллиарда доз вакцины.

На данный момент на российских мощностях идет производство для населения РФ. Массовая вакцинация там стартует с января 2021 года.

Инъекции на экспорт будут производить страны-партнеры, а также страны-покупатели на своих мощностях. Старт мировых продаж - декабрь 2020 - январь 2021.

Цена: около 20 долларов для иммунизации одного человека (нужно две прививки; цена одной - около 10 долларов).

В отдельном материале - подробно о вакцине Спутник V.

5. "Вектор" (Россия)

На сегодня в России зарегистрирована еще одна вакцина от коронавируса. Называется она ЭпиВакКорона, разработана в центре "Вектор" (Новосибирск).

Эта вакцина состоит из синтетических пептидов SARS-CoV-2, соединенных с белком-носителем и закрепленных на вспомогательном веществе - гидроксиде алюминия.

Сейчас проходит третий этап испытания, в том числе на пожилых людях. Для этого выпущено 25 тысяч доз вакцины. Также планируются исследования на детях.

Условия хранения - от плюс 2 до 8 градусов по Цельсию. Данных о проценте эффективности, стоимости и мировых продажах пока нет.