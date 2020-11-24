Во вторник, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у 4 млн граждан налоговый долг до 3060 грн будет аннулирован и при усилении карантинных ограничений 200 тысяч ФОП будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов.



Об этом президент сообщает в своем влоге.



"Погашение налогового долга. Почти четырем миллионам граждан, у которых есть налоговый долг до 3060 гривен, этот долг будет аннулирован", - отмечает президент.



Также, по его словам, будут введены налоговые каникулы.



"При усилении ограничительных мероприятий 200 тысяч ФОП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", - добавил Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назвал карантин выходного дня эффективным методом борьбы с эпидемией Covid-19. "Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна", - сообщил президент Украины.



Также напомним, что Зеленский заявил, что карантин выходного дня себя оправдал, но нужны программы помощи. Он призывал восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям.