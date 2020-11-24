Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, который накануне излечился от Covid-19, записал свой четвертый влог. К украинцам он обращался уже не из палаты "Феофании", а из своего кабинета на Банковой.

В новом выпуске видеоблога глава государства сосредоточился на темах, связанных с материальной помощью бизнесу, который страдает от карантина, а также поставке вакцин против коронавируса в Украину.

Однако начал Зеленский с того, что он счастлив вернуться к работе в обычном режиме.

"Поймал себя на мысли, что для счастья нужно всего четыре слова. Они могут быть абсолютно разными. "Любимый, ты станешь папой". Или "Ты во второй раз станешь отцом". Или "наши пленные возвращаются домой". Или "врачам выплачены все надбавки". Или "на Донбассе нет потерь". Оказалось, что в 2020 году счастье может приносить такие необычные слова: "РНК возбудителя не обнаружено", что значит "мой тест на ковид негативный". Я рад вернуться на работу, увидеть жену и детей не через экран телефона, наконец обнять их и поцеловать", - сказал Зеленский.

Он заявил, что счастлив присоединиться к команде украинцев, переборовших Covid-19.

8 тысяч гривен для ФОПов

Начал президент с вопроса о помощи бизнесу, который страдает из-за введения карантина выходного дня и прочих ограничений.

"Пока теленовости молчат о хорошем, а то упадут рейтинги, и продолжают продавать вам ужасы, зраду и ненависть, я продолжаю рассказывать о нашей работе и победах Украины… На минувшей неделе я поручил правительству разработать мероприятия для экономической поддержки людей и бизнеса. В субботу и воскресенье, пока у всех был карантин выходного дня, у нас был брейншторм выходного дня: поиск инструментов, сложные расчеты, анализ эффективности, влияния на бюджет и, конечно, много кофе", - сказал Зеленский.

Он заявил, что в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, благодаря которым бизнес сможет рассчитывать на государственную помощь.

Так, по словам Зеленского, один из проектов законов будет касаться выплаты единоразовой материальной помощи тем, чья деятельность попадает под запрет из-за усиления карантина.

"Если вы ФОП и вынуждены закрыть, например, свою кофейню. Или если вы наемный работник и вас увольняют, потому что кофейня закрывается, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен… Как получить эту помощь? Зайти в приложение "Дия". Ввести свои данные и номер банковской карты. Далее будет проверка - и максимум через несколько дней максимум деньги поступят вам на карту. По подсчетам, более одного миллиона граждан (на картинке показывается - 1,2 млн, - Ред.) смогут получить помощь по этой программе. А ее общий объем составит почти 10 миллиардов гривен", - сказал Зеленский.

Помощь бизнесу для сохранения рабочих мест и компенсация за выплату ЕСВ

Также Зеленский рассказал, что бизнес может рассчитывать на помощь для сохранения рабочих мест в условиях карантина.

"Второе - единовременная материальная помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. Если вы собственник, например, кофейни и вы не закрылись. Но из-за карантина сократили время работы, никого не уволили, но часть сотрудников отправили в вынужденный отпуск, тогда для выплат таким сотрудникам вы сможете получить помощь. Сумма будет кратна времени простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного сотрудника", - рассказал Зеленский.

Также, по словам президента, разработана компенсация за выплату единого социального взноса для юридических лиц.

"Третье - компенсация за выплату ЕСВ. Это почти полтора миллиарда гривен для почти 120 тысяч юрлиц. И опять объясню на простом примере - на примере собственника кофейни. Если из-за карантина вам запрещается работать, вы получаете компенсацию за оплату ЕСВ за своих наемных сотрудников. Например, небольшая кофейня, в которой работает пять сотрудников, получит компенсацию около 80 тысяч гривен", - рассказал Зеленкий.

Президент заявил, что озвученные программы будут доступны не только не владельцев кофеен, а для всех, кто пострадал от карантинных ограничений.

Погашение налогового долга и налоговые каникулы

"Далее - погашение налогового долга. Почти четырем миллионам граждан, у которых есть налоговый долг до 3060 гривен, этот долг будет аннулирован. Это четвертое", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский анонсировал, что налоговые канинулы. "При усилении ограничительных мероприятий 200 тысяч ФОПов первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", - сказал президент.

По его словам, правительство также возобновляет программы, которые работали во время карантина весной.

"Это материальная помощь ФОП, у которых есть дети до 10 лет. Это также компенсация по частичной безработности. Это кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы 5-7-9. Кстати, по ней малый и средний бизнеса получил кредитов уже почти на 13 миллиардов гривен", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что программа 5-7-9 продолжит действовать и расширится в этом и следующем году.

Далее Зеленский отметил, что рассчитывает на принятие Радой этих законопроектов: "Добавлю, что после этих шагов мы ставим не точку, а запятую - продолжим искать варианты помощи". Он сказал, что власть не пребывает в теплой ванне или в розовых очках относительно экономической ситуации в стране.

Вакцина от коронавируса

Далее Зеленский перешел к вакцине. Он сообщил о том, что Украина рассчитывает на получение более 8 миллионов доз.

"Министерство здравоохранения Украины провело переговоры с представителями COVAX - это иницитиава о глобальном доступе стран к вакцине от коронавируса. Был определен поэтапный план поставок вакцин в Украину. Первый этап - 1 миллион 200 тысяч доз. А в целом Украина рассчитывает получить более 8 миллионов доз будущей вакцины. Конечно, приоритет иммунизации получат наши медицинские сотрудники, военные, учителя, люди из группы риска, то есть страше 60 лет", - сообщил Зеленский.

По его словам, в Украине также увеличивается количество ежедневных тестирований.

"В частности, бесплатных тестов с задействованием мобильных бригад. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаочное количество койко-мест и кислорода. А также усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений. В общем, делаем все, чтобы словосочетание "новый антитеркорд" перестало употребляться и исчезло из заголовков СМИ", - заявил президент.

Флешмоб в поддержку ресторанного бизнеса

Зеленский завершил свой влог призывом к украинцам присоединиться к флешмобу, нацеленному на поддержку бизнеса.

"После введения карантина выходного дня я увидел в соцсетях интересный пост - инициативу. Люди рассказывать о своих любимых кафешках, ресторанах. Призывают в выходные заказать там доставку и таки образом поддержать ресторанных бизнес. По моему личному мнению, помимо правительственных программ, это классная вещь, она могла бы стать всеукраинским флешмобом. Но потерялась из-за критики карантина выходного дня и мемов про большой государственный герб. Давайте это исправим. Расскажите в соцсетях, где можно вкусно поесть и заказать доставку и таким образом поддержать бизнес и сегодня, и в выходные", - сказал Зеленский.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что рассказал Зеленский в своем предыдущем влоге, который записывал еще в стенах "Феофании".

Также мы писали о том, что во втором влоге Зеленский рассказывал о карантине выходного дня.