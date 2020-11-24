В Мариуполе пассажиры троллейбуса избили 23-летнего парня за то, что он вступился за кондуктора, которая сделала пассажирам замечание за отсутствие защитных масок на лице.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

Так, инцидент произошел в пятницу вечером, 20 ноября.

"В общественный транспорт зашла компания молодых людей, двое из которых находились без защитных масок. Кондуктор сделала замечание, однако в ответ получила нецензурные высказывания со стороны компании", - говорится в сообщении правоохранителей.

За кондуктора вступился один из пассажиров. Этим он разозлил четверых молодых людей, которые набросились на парня и начали его избивать.

В свою очередь другие пассажиры за него заступились. Водитель троллейбуса вызвала полицию, а очевидцы сняли конфликт на видео.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Все они местные жители в возрасте от 18 до 19 лет. Сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас подолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, что в Киеве кондуктор трамвая и пассажир ногами вытолкали из вагона девушку, которая пыталась воспользоваться общественным транспортом без защитной маски.

Также рассказывали, как киевлянин в метро набросился с ножом на полицейского из-за требования надеть маску. После чего его задержали со стрельбой.