В Мариуполе компания парней без маски избила пассажира троллейбуса из-за замечания им. Видео
В Мариуполе пассажиры троллейбуса избили 23-летнего парня за то, что он вступился за кондуктора, которая сделала пассажирам замечание за отсутствие защитных масок на лице.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.
Так, инцидент произошел в пятницу вечером, 20 ноября.
"В общественный транспорт зашла компания молодых людей, двое из которых находились без защитных масок. Кондуктор сделала замечание, однако в ответ получила нецензурные высказывания со стороны компании", - говорится в сообщении правоохранителей.
За кондуктора вступился один из пассажиров. Этим он разозлил четверых молодых людей, которые набросились на парня и начали его избивать.
В свою очередь другие пассажиры за него заступились. Водитель троллейбуса вызвала полицию, а очевидцы сняли конфликт на видео.
Правоохранители установили личности подозреваемых. Все они местные жители в возрасте от 18 до 19 лет. Сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас подолжается досудебное расследование.
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